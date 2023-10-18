В Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов
Рабочая группа комитета Госдумы подготовила инициативы о компенсации россиянам вкладов времен СССР в Сбербанке.
Первое предложение заключается в том, чтобы перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства Сбербанка, заявил депутат Владимир Сенин. Его слова приводит агентство РИА Новости.
Вторым вариантом предлагается начать выплаты в зависимости от возраста гражданина.
«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста «78 плюс», - объяснил законодатель.
При этом парламентарий допустил, что государство не сможет исполнить обязательства по компенсации вкладов. Однако для этого нужна серьезная аргументация, подчеркнул он.
Закон о гарантии восстановления советских вкладов принят в 1995 году. Начало выплат переносится ежегодно с 2003 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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