В Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов

Первое предложение заключается в том, чтобы перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства Сбербанка, заявил депутат Владимир Сенин. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Вторым вариантом предлагается начать выплаты в зависимости от возраста гражданина.

«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста «78 плюс», - объяснил законодатель.

При этом парламентарий допустил, что государство не сможет исполнить обязательства по компенсации вкладов. Однако для этого нужна серьезная аргументация, подчеркнул он.

Закон о гарантии восстановления советских вкладов принят в 1995 году. Начало выплат переносится ежегодно с 2003 года, напоминает «Радиоточка НСН».

