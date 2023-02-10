«В феврале подешевеют!»: Аграрии предрекли скорое снижение цен на овощи

Ранее Росстат подсчитал, что огурцы подорожали сильнее всего в категории потребительских товаров и услуг в начале 2023 года. По сравнению с концом декабря они выросли в цене на 53,6%. В свою очередь, помидоры подорожали на 29,6%. Об этом сообщило издание РБК. По мнению экспертов, рост цен связан с индексацией тарифов на электроэнергию. В свою очередь, жители Тамбовской области сообщили, что огурцы в регионе подорожали в три раза — с 93 до 273 рублей. Широв считает, что это сезонное подорожание сельскохозяйственной продукции.

«Надо не с декабрем сравнивать январские цены, а с январем прошлого года. В январе всегда дорожает плодоовощная продукция, поскольку индексируются тарифы, меняются условия. К тому же, огурцы и помидоры, за исключением привозной продукции, в России выращиваются в теплицах, а это высокие затраты на выращивание, хранение, логистику. Поэтому велика зависимость цен от тарифов на электроэнергию, тепло и так далее. Не забывайте и об интересе производителей, им тоже нужно заработать, они ищут цену, при которой товар будет хорошо продаваться, но она не должна быть слишком низкой. Роль государства заключается в том, чтобы не допустить необоснованного роста цен», — сказал Широв.

Вместе с тем собеседник НСН указал на возможность сговора между производителями сельхозпродукции.

«Все производители овощей — довольно крупные компании, поэтому здесь можно ставить вопрос, нет ли каких-то нарушений антимонопольного законодательства. Но это вопрос скорее к Федеральной антимонопольной службе», — добавил он.

В заключение Широв предрек начало снижения цен на овощи в конце февраля.

«Все мы знаем, что летом ведро огурцов почти ничего не стоит, а зимой его можно продать значительно дороже. В конце февраля — начале марта предложение на рынке овощей увеличится, соответственно, цены начнут уменьшаться и достигнут минимума в июле-сентябре. Такая картина повторяется из года в год», — подытожил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что в России активно ведется работа по возрождению отрасли семеноводства, по некоторым культурам зависимость от импорта сохраняется. Об этом сообщило агентство НСН.

