В Евросоюзе заявили о беспрецедентном падении товарооборота с РФ
27 августа 202305:43
Наблюдается беспрецедентное сокращение импорта и экспорта между Европой и Россией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, введенные в отношении Москвы санкции снизили поставки из РФ в ЕС более чем на 70 процентов от уровня 2021 года. Европейский экспорт снизился на 54 процента.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел ошибочной стратегию США и стран Евросоюза в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru