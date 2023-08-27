В Евросоюзе заявили о беспрецедентном падении товарооборота с РФ

По его словам, введенные в отношении Москвы санкции снизили поставки из РФ в ЕС более чем на 70 процентов от уровня 2021 года. Европейский экспорт снизился на 54 процента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел ошибочной стратегию США и стран Евросоюза в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

