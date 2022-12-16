В ЕС допустили ослабление санкций для российского бизнеса, связанного с удобрениями

Отмечается, что послабления коснутся Андрея Мельниченко («Еврохим»), Дмитрия Мазепина («Уралхим»), Вадима Мошковича ( «Русагро»), Андрея Гурьева («ФосАгро») и Вячеслава Кантора («Акрон»). Сейчас против бизнесменов действуют ограничения со стороны Брюсселя, которые предусматривают заморозку активов и запрет на выдачу виз.

EUobserver указывает, что представители ЕС договорились о возможности разморозки активов перечисленных предпринимателей в отдельных европейских странах. Санкции ослабят, если это «строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку».

