В Банке России допустили сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре

Эксперт отметил, что довольно часто происходит сезонное снижение общего индекса цен к началу осени.

«Вполне возможно, оно произойдет и в этом году», — подчеркнул Заботкин, добавив, что обычно снижение цент фиксируют в августе-сентябре.

Ранее Росстат сообщил, что в мае инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,51%, месяцем ранее она составляла 2,31%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

