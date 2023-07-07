В Банке России допустили сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре
7 июля 202312:31
Сезонная месячная дефляция возможна в России в августе-сентябре. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин, передает РИА Новости.
Эксперт отметил, что довольно часто происходит сезонное снижение общего индекса цен к началу осени.
«Вполне возможно, оно произойдет и в этом году», — подчеркнул Заботкин, добавив, что обычно снижение цент фиксируют в августе-сентябре.
Ранее Росстат сообщил, что в мае инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,51%, месяцем ранее она составляла 2,31%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru