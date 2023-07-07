В Банке России допустили сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре

Сезонная месячная дефляция возможна в России в августе-сентябре. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

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Эксперт отметил, что довольно часто происходит сезонное снижение общего индекса цен к началу осени.

«Вполне возможно, оно произойдет и в этом году», — подчеркнул Заботкин, добавив, что обычно снижение цент фиксируют в августе-сентябре.

Ранее Росстат сообщил, что в мае инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,51%, месяцем ранее она составляла 2,31%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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