СМИ: В 2024 году фитнес-центры в России повысят цены на 7-12 %

Из-за подорожания импортного оборудования бюджеты на открытие фитнес-клубов в 2023 году выросли на 40-50 процентов. По этой причине в будущем клубы будут расширять клиентскую базу и увеличивать стоимость абонементов, пишет издание со ссылкой на руководителя агентства Максима Боровикова.

На данный момент в России регулярно занимается спортом 6,5 миллиона человек. Вовлеченность в занятия составила 4,5 процента от общего числа населения страны. Растущий интерес к спорту позволит фитнес-клубам в 2024 году увеличить обороты до 250 миллиардов рублей, увеличив годовой оборот на 16 процентов, следует из материала издания.

Ранее агентство FitnessData сообщало о дефиците кадров на рынке фитнес-услуг, передает «Радиоточка НСН».

