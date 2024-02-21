Южная Корея запретит поставки популярных авто с пробегом в Россию

Южная Корея с 24 февраля запретит поставлять в Россию автомобили с пробегом в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций

В частности, запрет распространяется на машины с двухлитровым двигателем. Под это описание попадают Hyundai Elantra, Kia Cerato, Hyundai Sonata, Kia K5, Spotrage и Tucson.

Вместе с машинами под санкции попало тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение.

Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии, где погиб Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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