Узбекистан прорабатывает многостороннее газовое соглашение с Россией
Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Россией. Об этом сообщил вице-спикер законодательной палаты республики Алишер Кадыров.
Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер и глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Позже в министерстве уточнили, что документ предусматривает транзит газа из РФ по трубопроводу «Средняя Азия - Центр» через Казахстан.
«Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет», – написал Кадыров в Telegram.
Вице-спикер подчеркнул, что эта работа приносит пользу национальным интересам Узбекистана.
В конце прошлого года Россия начала переговоры о создании газового союза с Казахстаном и Узбекистаном, напоминает Ura.ru. Власти Казахстана отмечали, что объединение необходимо для координации действий при транспортировке газа из России по территориям республик, указывает «Свободная пресса».
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