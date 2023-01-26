Узбекистан прорабатывает многостороннее газовое соглашение с Россией

Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Россией. Об этом сообщил вице-спикер законодательной палаты республики Алишер Кадыров.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер и глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Позже в министерстве уточнили, что документ предусматривает транзит газа из РФ по трубопроводу «Средняя Азия - Центр» через Казахстан.

«Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет», – написал Кадыров в Telegram.

Вице-спикер подчеркнул, что эта работа приносит пользу национальным интересам Узбекистана.

В конце прошлого года Россия начала переговоры о создании газового союза с Казахстаном и Узбекистаном, напоминает Ura.ru. Власти Казахстана отмечали, что объединение необходимо для координации действий при транспортировке газа из России по территориям республик, указывает «Свободная пресса».

