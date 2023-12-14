«Утрата суверенитета»: Путин назвал логичным решение Аргентины перейти на доллар
Президент РФ Владимир Путин назвал решение новых властей Аргентины на доллар логичным.
По его словам, в этой стране инфляция составляет порядка 143%, также фиксируется большой госдолг. При этом Путин назвал такое решение значительной утратой суверенитета.
Так, правительство Аргентины после прихода недавно избранного президента Хавьера Милея приняло решение девальвировать официальный курс песо в два раза. Вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Ожидается, то эта мера приблизит курс к рыночному, по которому сегодня за доллар дают около 1070 песо.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru