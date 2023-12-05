Ушаков: Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%

Он отметил, что ОАЭ являются главным внешнеэкономическим партнером РФ в арабском мире. По словам Ушакова, за январь-сентябрь 2023 года товарооборот вышел на отметку в 8,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что рост товарооборота между Россией и Турцией составил 49,8% с начала 2023 года. При этом в прошлом году Турция стала вторым внешнеторговым партнером России, передает «Радиоточка НСН».

