Ушаков: Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%

Товарооборот Объединенных Арабских Эмиратов и России за январь-сентябрь этого года прибавил 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Он отметил, что ОАЭ являются главным внешнеэкономическим партнером РФ в арабском мире. По словам Ушакова, за январь-сентябрь 2023 года товарооборот вышел на отметку в 8,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что рост товарооборота между Россией и Турцией составил 49,8% с начала 2023 года. При этом в прошлом году Турция стала вторым внешнеторговым партнером России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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