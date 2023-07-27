Уганда и Россия подпишут соглашение о сотрудничестве в отрасли здравоохранения
Уганда и Россия намерены подписать двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения и производстве вакцин. Об этом заявила министр здравоохранения республики Джейн Рут Асенг, сообщает RT.
«Это двустороннее соглашение, в котором мы обязуемся совместно работать над созданием потенциала в области медицинской безопасности, особенно ... производства вакцин», — рассказала Асенг на полях саммита «Россия — Африка».
Министр подчеркнула, что сотрудничество РФ и Африки растет и достигло высокого уровня. Кроме того, Асенг поблагодарила Россию за стремление наладить узкоспециализированное партнерство с Угандой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru