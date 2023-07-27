Уганда и Россия подпишут соглашение о сотрудничестве в отрасли здравоохранения

«Это двустороннее соглашение, в котором мы обязуемся совместно работать над созданием потенциала в области медицинской безопасности, особенно ... производства вакцин», — рассказала Асенг на полях саммита «Россия — Африка».

Министр подчеркнула, что сотрудничество РФ и Африки растет и достигло высокого уровня. Кроме того, Асенг поблагодарила Россию за стремление наладить узкоспециализированное партнерство с Угандой.

