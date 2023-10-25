Ударят по репутации: Реестр недобросовестных производителей распугает клиентов

В России появится база недобросовестных производителей, поставщиков и импортеров промышленной продукции. Инициативу правительства поддержал Минпромторг.



«Такая база наверняка негласно существует, но, видимо, Минпромторг решил все это соединить. Это будет неприятной мерой воздействия на участников процесса и наверняка это помешает кому-то участвовать в тендерах, закупках. Это может стать средством борьбы с конкуренцией. Вопрос, конечно, в том, какие правовые последствия будут при включении в эту базу, как оно повлияет на компании. Может быть организовано новое юрлицо, заведен новый ИНН и все – новая фирма. Кроме того, компании могут вносить в этот список без какой-либо серьезной доказательной базы. Я понимаю, что это административное правонарушение, но если вы превысите скорость больше чем на 20 км/ч, вы тоже совершите административное правонарушение, но это же не значит, что вас надо вносить в какой-нибудь реестр недобросовестных водителей. Нужно обозначить, за какие именно правонарушения компании будут вноситься в этот реестр и что это значит. Минусы такого реестра для бизнеса очевидцы – репутационные издержки», - сказал собеседник НСН.

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