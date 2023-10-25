Ударят по репутации: Реестр недобросовестных производителей распугает клиентов
База недобросовестных производителей может негативно сказать на репутации бизнеса, заявил НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
База недобросовестных производителей вызывает очень много вопросов, заявил в эфире НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
В России появится база недобросовестных производителей, поставщиков и импортеров промышленной продукции. Инициативу правительства поддержал Минпромторг.
«Такая база наверняка негласно существует, но, видимо, Минпромторг решил все это соединить. Это будет неприятной мерой воздействия на участников процесса и наверняка это помешает кому-то участвовать в тендерах, закупках. Это может стать средством борьбы с конкуренцией. Вопрос, конечно, в том, какие правовые последствия будут при включении в эту базу, как оно повлияет на компании. Может быть организовано новое юрлицо, заведен новый ИНН и все – новая фирма. Кроме того, компании могут вносить в этот список без какой-либо серьезной доказательной базы. Я понимаю, что это административное правонарушение, но если вы превысите скорость больше чем на 20 км/ч, вы тоже совершите административное правонарушение, но это же не значит, что вас надо вносить в какой-нибудь реестр недобросовестных водителей. Нужно обозначить, за какие именно правонарушения компании будут вноситься в этот реестр и что это значит. Минусы такого реестра для бизнеса очевидцы – репутационные издержки», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что малый бизнес Москвы получил более миллиона бесплатных консультаций, напоминает «Радиоточка НСН».
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