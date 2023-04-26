Турция введет пошлину в размере 130% на импорт зерна
Турция введет пошлину в размере 130% на ввоз зарубежных пшеницы, кукурузы и ячменя. Такое решение принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, соответствующий документ опубликован в правительственном вестнике.
Нововведения начнут действовать с 1 мая, пишет РИА ФАН. Решение призвано поддержать турецких производителей перед сельскохозяйственным сезоном.
Увеличенную пошлину на импорт зерна придется платить всем странам, кроме Боснии и Герцеговины. При этом Анкара утвердила особую ставку в размере 16,2% для импорта из Сингапура.
Как отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в беседе с «Интерфаксом», меры не коснутся поставок для турецких переработчиков, закупавших зерно для производства муки, макарон, кондитерских изделий. Эксперт считает, что пошлину могут отменить с 1 июля, указывает телеканал «360».
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