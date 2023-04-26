Турция введет пошлину в размере 130% на импорт зерна

Нововведения начнут действовать с 1 мая, пишет РИА ФАН. Решение призвано поддержать турецких производителей перед сельскохозяйственным сезоном.

Увеличенную пошлину на импорт зерна придется платить всем странам, кроме Боснии и Герцеговины. При этом Анкара утвердила особую ставку в размере 16,2% для импорта из Сингапура.

Как отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в беседе с «Интерфаксом», меры не коснутся поставок для турецких переработчиков, закупавших зерно для производства муки, макарон, кондитерских изделий. Эксперт считает, что пошлину могут отменить с 1 июля, указывает телеканал «360».

