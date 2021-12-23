«Цены отыграют обратно»: В России допустили удешевление грузоперевозок на 10%
Стоимость грузоперевозок к началу 2022 года, однако прежними они уже не будут, заявила НСН председатель гильдии логистических операторов Светлана Домнина.
На автомобильном транспорте нет регулируемых тарифов на грузоперевозки, поэтому цены увеличиваются только тогда, когда повышается спрос. А значит, после Нового года грузоперевозки могут подешеветь, заявила председатель гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российские грузоперевозчики намерены повысить цены на свои услуги на 15-25% в зависимости от направления, писали СМИ. Участники рынка связывают повышение с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин — увеличение цены дизеля за год на 16–19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков.
«Если стоимость топлива увеличивается, то естественно это отражается и на общих затратах. Но возможно, что такое увеличение - временное явление. Всегда конец года сопряжен именно с увеличением стоимости перевозок, потому что увеличивается спрос, соответственно растут цены. На автомобильном транспорте нет регулируемых тарифов, у нас договорные цены, поэтому перевозчики, когда увеличивается спрос, повышают цены. Я думаю, что в начале года цены отыграют обратно, если не произойдет каких-то дополнительных факторов, которые будут влиять на затраты. В начале года цены должны будут снизиться примерно на 10%. Но в любом случае, обратно они уже не вернутся, это совершенно очевидно», - отметила Домнина.
По ее словам, транспортная составляющая выше в том случае, когда товар дешевле.
«Дальнейшее подорожание товаров из-за роста стоимости стоит ожидать, потому что у нас большая проблема с обновлением парка. Автомобили, которые у нас работают, они имеют свойство стареть, а купить новые у транспортников нет возможности. Это очень большая проблема, которая нас ждет в перспективе. На сколько вообще подорожает перевозка товаров, сложно сказать, это зависит от стоимости товаров, от специализации. Например, если это грузы скоропортящиеся, которые требуют рефрижератора, то на них больше отражается, а это касается как раз продуктов питания. Роста стоимости курьерской доставки на данный момент не стоит ожидать, потому что этот сегмент еще не насытился», - добавила Домнина.
Ранее россиян предупредили о подорожании поездок на такси в 2022 году. По словам экспертов, топливо дорожает и эксплуатация машины обходится дорого.
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