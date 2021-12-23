«Цены отыграют обратно»: В России допустили удешевление грузоперевозок на 10%

Российские грузоперевозчики намерены повысить цены на свои услуги на 15-25% в зависимости от направления, писали СМИ. Участники рынка связывают повышение с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин — увеличение цены дизеля за год на 16–19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков.

«Если стоимость топлива увеличивается, то естественно это отражается и на общих затратах. Но возможно, что такое увеличение - временное явление. Всегда конец года сопряжен именно с увеличением стоимости перевозок, потому что увеличивается спрос, соответственно растут цены. На автомобильном транспорте нет регулируемых тарифов, у нас договорные цены, поэтому перевозчики, когда увеличивается спрос, повышают цены. Я думаю, что в начале года цены отыграют обратно, если не произойдет каких-то дополнительных факторов, которые будут влиять на затраты. В начале года цены должны будут снизиться примерно на 10%. Но в любом случае, обратно они уже не вернутся, это совершенно очевидно», - отметила Домнина.

По ее словам, транспортная составляющая выше в том случае, когда товар дешевле.

«Дальнейшее подорожание товаров из-за роста стоимости стоит ожидать, потому что у нас большая проблема с обновлением парка. Автомобили, которые у нас работают, они имеют свойство стареть, а купить новые у транспортников нет возможности. Это очень большая проблема, которая нас ждет в перспективе. На сколько вообще подорожает перевозка товаров, сложно сказать, это зависит от стоимости товаров, от специализации. Например, если это грузы скоропортящиеся, которые требуют рефрижератора, то на них больше отражается, а это касается как раз продуктов питания. Роста стоимости курьерской доставки на данный момент не стоит ожидать, потому что этот сегмент еще не насытился», - добавила Домнина.

Ранее россиян предупредили о подорожании поездок на такси в 2022 году. По словам экспертов, топливо дорожает и эксплуатация машины обходится дорого.

