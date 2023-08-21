Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 10%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Отмечается, что на динамику повлияли сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Забастовка, которую СМИ предрекают в сентябре, может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.