Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 10%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Отмечается, что на динамику повлияли сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Забастовка, которую СМИ предрекают в сентябре, может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.

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Днем ранее министр по делам предприятий и продукции Италии Адольфо Урсо выразил мнение, что к 2024 году республика добьется независимости от российского газа. Об этом он заявил в интервью порталу Ilsussidiario.net. Он отметил, что газовые хранилища Италии заполнены на 90%. Страна снизила объемы импорта из России на 40%.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил перенаправить российский газ по «Турецкому потоку», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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