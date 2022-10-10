Цены на газ в Европе опустились ниже $1500
Цены на газ в Европе опустились ниже $1500 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В начале торгов в понедельник фьючерсы по индексу TTF подешевели почти на 6%, в 09:08 мск их стоимость составила $1489 за 1 тысячу куб. м. Цены на топливо снизились до такой отметки впервые с 29 июня, пишет RT.
Расчетная цена на газ в предыдущий торговый день составляла $1582,9 за тысячу кубометров.
Между тем эксперты Института проблем энергетики предупредили, что Европа зимой может столкнуться с нехваткой газа, пишут Известия. В европейских подземных газовых хранилищах находится около 85 млрд кубометров топлива, однако этих запасов может не хватить в случае прекращения поставок из России.
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