«Цены будут расти»: Экономист Кабаков предрек рост потребительской инфляции

«Цены будут расти. Уже появилась информация, что производители алкоголя будут повышать цены процентов на 10. Конечно, все будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля. Потоки экспорт-импорт сейчас не в пользу рубля, но ситуация может выровняться в ближайшие недели или месяцы. На фоне повышения объемов выдачи кредитов перспективы инфляции достаточно большие. Кроме того, Центробанк скоро повысить ставку, и бизнес скажет спасибо. Однако инфляция будет расти», - сказал экономист.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН заявил, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на фоне повышения курса доллара. По его словам, это будет воспринято как сигнал о том, что инфляция берет за горло, сообщает «Радиоточка НСН».

