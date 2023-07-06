«Цены будут расти»: Экономист Кабаков предрек рост потребительской инфляции
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН предрек рост инфляции в России.
«Цены будут расти. Уже появилась информация, что производители алкоголя будут повышать цены процентов на 10. Конечно, все будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля. Потоки экспорт-импорт сейчас не в пользу рубля, но ситуация может выровняться в ближайшие недели или месяцы. На фоне повышения объемов выдачи кредитов перспективы инфляции достаточно большие. Кроме того, Центробанк скоро повысить ставку, и бизнес скажет спасибо. Однако инфляция будет расти», - сказал экономист.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН заявил, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на фоне повышения курса доллара. По его словам, это будет воспринято как сигнал о том, что инфляция берет за горло, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru