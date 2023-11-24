Центробанк ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов

Мера будет действовать в отношении клиентов с показателем долговой нагрузки 50-80%. Решение вступит в силу 1 января 2024 года.

ЦБ отметил, что долги граждан быстрее всего растут перед банками, которые специализируются на выдаче кредитных карт. Регулятор решил ужесточить лимиты для обеспечения более сбалансированной структуры кредитования.

Руководитель департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова ранее выразила обеспокоенность ухудшением качества кредитования. По ее словам, банки стали обращать меньше внимания на официальные доходы граждан.

В 2023 году россияне оформили рекордное количество микрозаймов. Общая сумма долга составляет порядка 350 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

