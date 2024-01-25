Центробанк Турции поднял учетную ставку до 45% годовых
Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции принял решение повысить учётную ставку с 42,5% до 45%, сообщает пресс-служба турецкого регулятора.
В сообщении отмечается, что, по мнению комитета, жёсткость денежно-кредитной политики достигла уровня, «необходимого для установления курса дефляции». Указано, что данный уровень «будет поддерживаться столько, сколько потребуется».
«Текущий уровень учётной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не произойдёт значительное снижение основной тенденции ежемесячной инфляции и пока инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона», - говорится в заявлении регулятора.
Ранее стоимость турецкой лиры впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru