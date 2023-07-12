Центробанк: платежный баланс РФ ушел в минус
Впервые с 2020 года платежный баланс России в июне текущего года ушел в отрицательную зону, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.
При этом дефицит счета текущих операций составил 1,4 млрд долларов. Регулятор связал эту причину с объявлением дивидендов отечественными компаниями и сжатием экспорта.
«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений», — следует из сообщения ЦБ РФ.
Ранее стало известно, что к 1 января текущего года в России совокупная задолженность по налогам и сборам составила 2,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru