Центробанк: платежный баланс РФ ушел в минус

При этом дефицит счета текущих операций составил 1,4 млрд долларов. Регулятор связал эту причину с объявлением дивидендов отечественными компаниями и сжатием экспорта.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений», — следует из сообщения ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что к 1 января текущего года в России совокупная задолженность по налогам и сборам составила 2,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

