Центробанк ДНР перешел на официальный курс Банка России
Центральный банк Донецкой народной республики (ЦРБ) в связи с вхождением региона в состав России перестанет устанавливать курсы валют. Об этом говорится в сообщении регулятора в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что с 6 октября республиканский Центробанк «не устанавливает официальные курсы валют и банковских металлов, а также ключевую ставку».
«Необходимо руководствоваться официальными курсами и ключевой ставкой, установленными Банком России и опубликованными на его официальном сайте», — указано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе ЦРБ, это произошло «в связи с вхождением ДНР в состав РФ и действующим на территории России законодательством».
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