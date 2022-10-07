Центробанк ДНР перешел на официальный курс Банка России

Правительство утвердило изменения в ПДД о езде на электросамокатах и гироскутерах

Около 150 человек утром были эвакуированы из бизнес-центра в Бабушкинском районе из-за пожара

Больше всего заявок от кандидатов на работу в новые скоропомощные комплексы поступило в Боткинскую больницу

Выставка «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия» открылась в Музеях Московского Кремля

Порывистый ветер и без осадков ожидается в Москве сегодня