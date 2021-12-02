Цена нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent снизилась на фоне информации о решении ОПЕК+ увеличить объём добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года, сообщает ТАСС.
По данным лондонской биржи ICE на 17:02 мск 2 декабря февральские фьючерсы подешевели на 5,22% до $66,1 за баррель. В последний раз меньше $67 за баррель давали 23 августа.
Упала цена и на нефть марки WTI - до $62,78 за баррель (-4,34%).
Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия обладает огромными запасами углеводородов и при текущих условиях и объёмах добычи её хватит на 30 лет.
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