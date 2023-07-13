Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель
13 июля 202317:36
Цена на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с конца апреля.
Фьючерсы на WTI подорожали до 76,25 доллара, следует из данных торгов.
Ранее в пресс-службе Центробанка сообщили, что внешний долг России сократился до рекордного уровня. А Верховный суд России в свою очередь разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru