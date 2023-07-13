Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с конца апреля.

Reuters: курс биткоина может достичь $120 тысяч

Фьючерсы на WTI подорожали до 76,25 доллара, следует из данных торгов.

Ранее в пресс-службе Центробанка сообщили, что внешний долг России сократился до рекордного уровня. А Верховный суд России в свою очередь разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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