Цена за баррель нефти Brent упала больше чем на 10%
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent продолжает снижаться в понедельник в ходе торгов. По состоянию на 14:52 мск цена майских фьючерсов упала на 10,43% — до 30,32 долларов за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 8,29% — до 29,10 долларов за баррель.
Цены на бензин в России всегда росли и продолжат повышаться, несмотря на обвал цен на нефть, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН.
В 2020 году цены на бензин будут расти постепенно, косвенное влияние обвала нефтяных котировок скажется только в следующем году, заявил в эфире НСН председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.
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