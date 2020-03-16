Цена за баррель нефти Brent упала больше чем на 10%

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent продолжает снижаться в понедельник в ходе торгов. По состоянию на 14:52 мск цена майских фьючерсов упала на 10,43% — до 30,32 долларов за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 8,29% — до 29,10 долларов за баррель.