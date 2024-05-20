ЦБ запустил акцию по обмену монет на бумажные деньги

До этого сообщалось, что граждане России в 2023 году обналичили 33,3 трлн рублей. В 2022 году рекорды налички достигли отметки 14,2 трлн. Рост показателя стал максимальным как минимум за десять лет, при этом увеличение объема денежных переводов, наоборот, в прошлом году заметно замедлилось.

Снятие наличных физическими лицами участилось в связи с экономическими процессами в стране, это не говорит о росте числа незаконных схем, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков «Радиоточке НСН».

