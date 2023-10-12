ЦБ: Внешний долг РФ с начала года снизился до 329,5 млрд долларов
12 октября 202316:27
Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил 329,5 млрд долларов и снизился с начала 2023 года на 54,1 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк РФ.
Отмечается, что внешний долг снизился на 14,1%.
Ранее, 11 октября, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост общего размера госдолга РФ до 21,2% ВВП в 2023 году. Однако, согласно прогнозу, после 2024 года размер российского госдолга пойдет на спад, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru