ЦБ: Внешний долг РФ с начала года снизился до 329,5 млрд долларов

Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил 329,5 млрд долларов и снизился с начала 2023 года на 54,1 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк РФ.

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Отмечается, что внешний долг снизился на 14,1%.

Ранее, 11 октября, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост общего размера госдолга РФ до 21,2% ВВП в 2023 году. Однако, согласно прогнозу, после 2024 года размер российского госдолга пойдет на спад, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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