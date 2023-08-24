ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 25 процентов

В сообщении говорится, что процесс ужесточения денежно-кредитной политики решено продолжить с целью «как можно скорее установить курс на дефляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики».

«Ставка будет определяться таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для обеспечения снижения основной тенденции инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе», - указали в ЦБ Турции.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство прилагает все усилия для решения проблемы высокой инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

