ЦБ сообщил о спаде активности на рынках потребкредитов и ипотеки

Согласно данным, выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ остаются высокими. Отмечается, что ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования.

Ранее аналитики сообщили, что по итогам 2024 года ипотечный рынок в России может сократиться на 36-50%, передает «Радиоточка НСН».

