ЦБ сообщил о спаде активности на рынках потребкредитов и ипотеки

Существенное снижение активности произошло на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотеки. Об этом говорится в материалах Банка России.

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Согласно данным, выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ остаются высокими. Отмечается, что ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования.

Ранее аналитики сообщили, что по итогам 2024 года ипотечный рынок в России может сократиться на 36-50%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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