ЦБ РФ: карты «Мир» появятся в нескольких новых странах

Центробанк России планирует вывести карты отечественной платежной системы «Мир» в несколько новых стран, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

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По ее словам, регулятор работает над расширением списка стран, где карты могли бы приниматься. В текущем году планируется вывести их в пять-шесть новых стран.

Ранее банки Венесуэлы начали использовать российскую платежную систему «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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