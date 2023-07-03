ЦБ РФ: карты «Мир» появятся в нескольких новых странах
3 июля 202305:22
Центробанк России планирует вывести карты отечественной платежной системы «Мир» в несколько новых стран, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.
По ее словам, регулятор работает над расширением списка стран, где карты могли бы приниматься. В текущем году планируется вывести их в пять-шесть новых стран.
Ранее банки Венесуэлы начали использовать российскую платежную систему «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: страны БРИКС ускорят дедолларизацию при создании единой валюты
- ЦБ РФ: карты «Мир» появятся в нескольких новых странах
- СМИ: бывший американский морпех погиб на Украине
- Россияне стали больше работать
- Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова
- Медведев: РФ добьется устранения угрозы членства Киева в НАТО
- СМИ: сын Байдена снимал, как принимает наркотики за рулем
- Медведев призвал Европу к запрету нацистского украинского режима
- В Госдуме рассказали, почему Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение
- СМИ: причиной взрыва «Титана» могли стать микротрещины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru