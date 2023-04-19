ЦБ РФ: годовая инфляция в России снизилась до 3,15%

В марте показатель замедлился до 3,5%. По данные регулятора, преимущественно это произошло за счет эффекта высокой статистической базы весны 2022 года.

Ранее Банк России заявил, что годовая инфляция в России снизится в апреле, а затем существенно ускорится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

