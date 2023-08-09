ЦБ с 10 августа перестанет покупать валюту из-за ослабления рубля

Центральный банк России решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, пишет РБК.

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Мера вступает в силу с 10 августа и будет действовать до конца года. Приостанавливается покупка валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина.

Регулятор уточнил, что решение принято для снижения волатильности на финансовых рынках.

В ходе торгов на Московской бирже 9 августа курс доллара поднялся выше 98 рублей, евро - выше 107 рублей. Это максимум с марта 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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