ЦБ с 10 августа перестанет покупать валюту из-за ослабления рубля

Мера вступает в силу с 10 августа и будет действовать до конца года. Приостанавливается покупка валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина.

Регулятор уточнил, что решение принято для снижения волатильности на финансовых рынках.

В ходе торгов на Московской бирже 9 августа курс доллара поднялся выше 98 рублей, евро - выше 107 рублей. Это максимум с марта 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

