ЦБ предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Банк России рассказал о новом способе обмана людей черными кредиторами. Мошенники выдают клиенту кредит, после чего исчезают так, что заемщику долгое время некому выплачивать кредитные деньги, пишет «Российская газета».

При этом по условиям договора процентная ставка может расти, в результате чего задолженность растет как снежный ком, пишет «Газета.ру». Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла деятельность преступной группы автомобильных мошенников. От их деятельности с 2017 года пострадали более 300 человек. Преступники действовали в Москве, Белгороде, Орле и Курске.



