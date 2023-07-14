ЦБ: годовая инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы

«Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», - указывает регулятор.



Годовая инфляция без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта в июне ускорилась на 0,60 п.п. — до 1,18%, а базовая инфляция – на 0,32 процентного пункта, до 2,44%. При этом оценка трендовой инфляции снизилась до 6,57% против 6,68% в мае.

Ранее аналитики Центрального банка констатировали усиление инфляционных процессов. Аналитики полагают, что проинфляционное давление продолжит усиливаться. Для его нейтрализации необходимо уменьшение кредитного или бюджетного импульса. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 21 июля, передает «Радиоточка НСН».

