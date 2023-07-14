ЦБ: годовая инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, поскольку из расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен прошлого года, следует из материалов Центробанка.

Мишустин заявил, что инфляция в России одна из самых низких в мире

«Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», - указывает регулятор.

Годовая инфляция без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта в июне ускорилась на 0,60 п.п. — до 1,18%, а базовая инфляция – на 0,32 процентного пункта, до 2,44%. При этом оценка трендовой инфляции снизилась до 6,57% против 6,68% в мае.

Ранее аналитики Центрального банка констатировали усиление инфляционных процессов. Аналитики полагают, что проинфляционное давление продолжит усиливаться. Для его нейтрализации необходимо уменьшение кредитного или бюджетного импульса. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 21 июля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрогнозЦентробанкИнфляция

Горячие новости

Все новости

партнеры