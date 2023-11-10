«Триллионы рублей!»: Компенсацию советских вкладов отложили до 2027 года

В октябре этого года у граждан вновь появилась надежда после заявлений депутата Владимира Сенина, который в беседе с РИА Новости сообщил, что рабочая группа комитета Госдумы подготовила инициативы о компенсации россиянам вкладов времен СССР в Сбербанке.

Он рассказал, что первое предложение заключается в том, чтобы перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства Сбербанка. Вторым вариантом предлагается начать выплаты в зависимости от возраста гражданина.

«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста «78 плюс», - объяснил законодатель.

По его оценкам, в этой возрастной категории живы около 4 млн пострадавших вкладчиков, а выплаты им потребуют меньших средств — около 7,3 млрд руб.

При этом парламентарий допустил, что государство не сможет исполнить обязательства по компенсации вкладов. Однако для этого нужна серьезная аргументация, подчеркнул он.

С ответом выступил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, который заявил НСН, что в текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме.

«Наша рабочая группа по вкладам работает с представителями органов исполнительной власти совместно со Сбербанком. Вопрос заключается в том, что, конечно, есть финансовые последствия для граждан, связанные с распадом СССР и распадом той экономической модели, которая существовала», - подтвердил он.

При этом, по словам депутата, речь идет о триллионах рублей…

«Сегодня достаточно сложно компенсировать в полном объеме, это триллионы и триллионы рублей. Говорить о том, что в сегодняшней напряженной экономической ситуации можно каким-то чудесным образом все компенсировать, было бы неправильно. Но думать об этом, конечно, надо», - заключил он.

Очевидно, законодатели пока не знают, какое решение проблемы можно найти в условиях ограниченного бюджета. При этом депутаты признают, что ситуация с вкладами вызывает беспокойство граждан и должна быть урегулирована.

Так, по подсчетам ЦБ России, количество вкладов в СССР на 1 января 1991 года составило 220 млн, их средний размер — 1734 руб. В январе 1991 года в рамках денежной реформы все вклады заморозили, запретив гражданам снимать со счетов свыше 500 рублей в месяц.