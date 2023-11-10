«Триллионы рублей!»: Компенсацию советских вкладов отложили до 2027 года
Госдума вновь попросила россиян подождать с выплатой компенсаций по вкладам. Эксперты называют варианты решения проблемы, граждане изучают вопрос.
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который предусматривает перенос решения вопроса о компенсации советских вкладов до 2027 года.
Напомним, что документ предусматривает полную компенсацию советских банковских вкладов, а также вкладов в организации госстрахования, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 года. В 1995 году был принят законопроект, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности советских сбережений.
Такое решение не стало неожиданным, так как «перенос» происходит каждый год, начиная с 2003 года, каждый раз это объясняется отсутствием средств в бюджете.
Так, если перевести все гарантированные сбережения граждан в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.
В октябре этого года у граждан вновь появилась надежда после заявлений депутата Владимира Сенина, который в беседе с РИА Новости сообщил, что рабочая группа комитета Госдумы подготовила инициативы о компенсации россиянам вкладов времен СССР в Сбербанке.
Он рассказал, что первое предложение заключается в том, чтобы перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства Сбербанка. Вторым вариантом предлагается начать выплаты в зависимости от возраста гражданина.
«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста «78 плюс», - объяснил законодатель.
По его оценкам, в этой возрастной категории живы около 4 млн пострадавших вкладчиков, а выплаты им потребуют меньших средств — около 7,3 млрд руб.
При этом парламентарий допустил, что государство не сможет исполнить обязательства по компенсации вкладов. Однако для этого нужна серьезная аргументация, подчеркнул он.
С ответом выступил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, который заявил НСН, что в текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме.
«Наша рабочая группа по вкладам работает с представителями органов исполнительной власти совместно со Сбербанком. Вопрос заключается в том, что, конечно, есть финансовые последствия для граждан, связанные с распадом СССР и распадом той экономической модели, которая существовала», - подтвердил он.
При этом, по словам депутата, речь идет о триллионах рублей…
«Сегодня достаточно сложно компенсировать в полном объеме, это триллионы и триллионы рублей. Говорить о том, что в сегодняшней напряженной экономической ситуации можно каким-то чудесным образом все компенсировать, было бы неправильно. Но думать об этом, конечно, надо», - заключил он.
Очевидно, законодатели пока не знают, какое решение проблемы можно найти в условиях ограниченного бюджета. При этом депутаты признают, что ситуация с вкладами вызывает беспокойство граждан и должна быть урегулирована.
Так, по подсчетам ЦБ России, количество вкладов в СССР на 1 января 1991 года составило 220 млн, их средний размер — 1734 руб. В январе 1991 года в рамках денежной реформы все вклады заморозили, запретив гражданам снимать со счетов свыше 500 рублей в месяц.
Стоит отметить, что на сегодняшний день граждане могут обратиться за частичным возвратом средств с вклада. Воспользоваться такой схемой могут вкладчики до 1991 года рождения, а также наследники или оплатившие похороны граждане, если владелец вклада скончался с 2001 по 2023 год и на момент смерти являлся гражданином России.
Положенная сумма рассчитывается исходя из даты рождения вкладчика, года, в котором закрыт вклад, и нарицательной стоимости денег (то есть, 100 рублей 1991 года приравнивается к 100 рублям 2023 года).
Получается, чем старше вкладчик и чем позже он закрыл вклад, тем выше компенсация. При этом максимальная сумма компенсации не может превышать тройной размер от суммы вклада на 20 июня 1991 года. Существует также специальная система коэффициентов, которые учитывают, когда был закрыт вклад.
Эксперты отмечают, что в российском обществе сохраняется невысокое доверие к современной банковской системе именно из-за ситуации с вкладами 90-х годов.
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