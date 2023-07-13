Товарооборот между Россией и КНР за полгода вырос до $114,54 млрд
Товарооборот между Россией и Китаем в первой половине 2023 года увеличился на 40,6% и составил $114,547 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайского главного таможенного управления.
Отмечается, что КНР за январь-июнь ввезла в РФ товаров на $52,284 млрд, объемы ввоза выросли 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поставки из России в Китай увечились на 19,4%, до $62,263 млрд.
По данным таможенного управления, в июне товарооборот между двумя странами составил $20,831 млрд. РФ ввезла в КНР продукции на $11,280 млрд, Китай в Россию —на $9,551 млрд.
По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился почти на треть и составил рекордные $190,271 млрд.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на повестке дня стоит визит российского лидера Владимира Путина в Китай, отмечает телеканал «360». Сроки поездки будут согласованы позже, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: Клещеевка под Артемовском находится под контролем России
- Shot: Беспилотник ВСУ атаковал завод в Стародубе под Брянском
- Марочко: Российские силы взяли под контроль участок трассы на купянском направлении
- Товарооборот между Россией и КНР за полгода вырос до $114,54 млрд
- Сальдо рассказал о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста
- Уголовное дело возбудили из-за исчезновения четырех человек после подтоплений в Туапсе
- СМИ: Беженцы массово едут из Чехии в отпуск на Украину
- Командующего 58-й общевойсковой армией отстранили после доклада о проблемах на фронте
- Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в 2021 году
- Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru