Товарооборот между Россией и КНР за полгода вырос до $114,54 млрд

Отмечается, что КНР за январь-июнь ввезла в РФ товаров на $52,284 млрд, объемы ввоза выросли 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поставки из России в Китай увечились на 19,4%, до $62,263 млрд.

По данным таможенного управления, в июне товарооборот между двумя странами составил $20,831 млрд. РФ ввезла в КНР продукции на $11,280 млрд, Китай в Россию —на $9,551 млрд.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился почти на треть и составил рекордные $190,271 млрд.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на повестке дня стоит визит российского лидера Владимира Путина в Китай, отмечает телеканал «360». Сроки поездки будут согласованы позже, пишет RT.

