Токаев заявил, что Казахстану нужно перейти к реальной рыночной экономике

Он отметил, что впереди будет «сложный период». По словам Токаева, разрыв традиционных экономических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, а также нарастанием долгового бремени стран.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан должен усилить позиции в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. Тогда он отметил, что за последний год была проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания конкурентной среды, сообщает «Радиоточка НСН».

