Токаев заявил, что Казахстану нужно перейти к реальной рыночной экономике
Казахстану необходимо перейти к реальной рыночной экономике, которая направлена на обеспечение потребностей граждан. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что впереди будет «сложный период». По словам Токаева, разрыв традиционных экономических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, а также нарастанием долгового бремени стран.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан должен усилить позиции в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. Тогда он отметил, что за последний год была проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания конкурентной среды, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Токаев заявил, что Казахстану нужно перейти к реальной рыночной экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru