Токаев заявил, что Казахстану нужно перейти к реальной рыночной экономике

Казахстану необходимо перейти к реальной рыночной экономике, которая направлена на обеспечение потребностей граждан. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, слова которого приводит ТАСС.

Токаев: Прошедшие в Казахстане выборы стали продолжением политических перемен

Он отметил, что впереди будет «сложный период». По словам Токаева, разрыв традиционных экономических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, а также нарастанием долгового бремени стран.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан должен усилить позиции в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. Тогда он отметил, что за последний год была проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания конкурентной среды, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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