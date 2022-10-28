«Терять уже нечего»: Дерипаска предложил снизить курс рубля

Он отметил, что нужно «набраться смелости» и сделать важные шаги, пока Россия не столкнулась с серьезными трудностями с занятостью и доходами соотечественников. Дерипаска заявил, что терять России уже давно нечего.

По мнению бизнесмена, предприниматели и простые россияне не будут брать кредиты на кабальных условиях, не пойдут на сотрудничество при таких условиях и иностранные инвесторы даже из дружественных государств. Дерипаска считает, что излишне крепкий курс рубля приводит к неконкурентоспособности любое производство.

В случае непринятия необходимых мер, уверен предприниматель, все планы, связанные с госинвестициями по импортозамещению, созданием альтернативных экспортных и импортных каналов, развитием логистики и переработки, потерпят крах. Бизнесмен заявил, что стране со столь высоким по цене долгом экономический подъем ждать не приходится.

Данное сообщение Дерипаска опубликовал перед самым заседанием совета директоров Центробанка, по итогам которого ожидается принятие решения по ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, что регулятор остановит смягчение денежно-кредитной политики и сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% вследствие увеличившихся проинфляционных рисков.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов оценил прогноз Дерипаски о сроках выхода из кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

