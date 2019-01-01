Экономика
«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн.
Тариф «Платона» проиндексируют с 1 июля
24 июня20:39
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек, до 2,04 рубля за километр, сообщает Министерства транспорта.
Тариф с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 руб. за километр, с февраля 2021 года - до 2,35 руб. за километр.
«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн.
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