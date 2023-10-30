Свыше 30 московских косметических фабрик поучаствовали в международной выставке
Более 30 московских производителей косметической продукции приняли участие в международной отраслевой выставке InternCHARM. Об этом сообщил министр правительства Москвы руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что в столице работают свыше 30 предприятий, занятых производством парфюмерии, средств для макияжа и ухода за кожей. По словам Овчинского, компании активно развиваются и расширяют ассортимент. Таким образом, только с января по август столичные косметические фабрики поставили заказчикам продукцию на 47 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатели такого же периода 2022 года.
По словам Овчинского, участие в подобных выставках позволяет поделиться достижениями отрасли, найти рынки сбыта, а также установить новые контакты с партнерами.
Так, в этот раз в международной выставке московский регион представляли свыше 30 косметических предприятий. Среди них как работающие много лет, так и совсем молодые компании. В частности, один из крупнейших производителей косметических средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода «Гельтек» работает на рынке свыше 30 лет. Каждый год на предприятии выпускают до 4 млн единиц гелей, кремов, сывороток и других средств.
В числе «молодых» представителей – производитель парфюмерной продукции Tonka Perfumes Moscow, появившийся на рынке в 2017 году. Он выпускает, в частности, аромадиффузоры и шампуни. Тренинг-менеджер компании Анатолий Казицкий рассказал, что участие в выставке помогло производителю найти клиентов и обрести новых партнеров.
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