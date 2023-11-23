Столичный завод поставил более 1,5 млн косметических средств в 2023 году

Столичный изготовитель косметики MIRRA отгрузил за десять месяцев текущего года свыше 1,5 млн аксессуаров и средств для красоты и здоровья. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, объем отгрузки на 12,5% превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Кроме того, завод запустил новую линию косметических средств, отметил Овчинский.

Компания MIRRA работает с 1996 года и производит пенки для умывания, кремы, молочко, сыворотки и многое другое. Новая линейка включает в себя гель для очищения и увлажняющий крем, предназначенные для ухода за атопичной, сухой и чувствительной кожей.

Руководитель отдела управления продукцией Елизавета Богословская добавила, что новые средства эффективно действует на микробиом кожи, склонной к атопическому дерматиту, а также улучшает качество жизни людей с таким заболеванием. Продукты из новой линейки можно использовать и для комплексной терапии хронических дерматозов.

Завод активно работает с российскими регионами и увеличивает объем экспортных поставок – в частности, планируется выход компании на турецкий рынок.

Москва – город с развитым производством, активно поддерживающий предпринимателей. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

Также для помощи предпринимателям была создана цифровая платформа «Мой экспорт» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Здесь можно получить бесплатную консультацию специалистов, аналитику, помощь в продвижении продукции на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и так далее.

