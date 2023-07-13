Столичный производитель представил гражданские БПЛА на водородном топливе
Столичный производитель представил первый отечественный беспилотный вертолет на водородном двигателе SH-750 в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что испытания экологически безопасной модели завершатся к следующему году, после чего аппарат может использоваться для доставки грузов.
«В марте этого года на площадке индустриального парка «Руднево» компания «Аэромакс» открыла производство и приступила к выпуску гражданских беспилотных летательных аппаратов. Производство активно развивается и работает над расширением линейки высокотехнологичной продукции», – отметил он.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заметил, что новая модель будет обладать грузоподъемностью до 300 килограммов, а максимальная скорость сможет достигать 200 километров в час.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru