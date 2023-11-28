Столичный производитель косметики представит свою продукцию на маркетплейсах
Московское предприятие по производству уходовой косметики «Фратти HB» будет поставлять свою продукцию на маркетплейсы, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Предприятие работает в городе с 1999 года. Оно производит косметику не только для взрослых, но и для детей, а также бытовую химию и гигиенические средства», - отметил Овчинский.
По его словам, производство выпускает больше тысячи тонн продукции ежегодно. В ассортименте изготавливаемых средств есть кремы, гели для душа, сыворотки, средства для мытья посуды и многое другое. Компания сотрудничает в такими странами, как Казахстан, Грузию, Сербию, Армению, Татарстан, Вьетнам и в Белоруссию.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru. Также предприниматели могут получить поддержку города на цифровой платформе «Мой экспорт».
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