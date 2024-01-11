Столичный производитель экопарковок увеличил объем производства на 160%
Столичная компания, выпускающая полимерпесчанную газонную решетку, в 2023 году нарастила объем производства на 163,7 процента по отношению к 2022 году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Такая система пропускает воду в почву, сохраняя естественный дренаж. Ее используют при обустройстве парковочных зон, пожарных проездов и пешеходных дорожек.
«Фабрики и заводы внедряют ESG-принципы в работу и увеличивают объемы производства. Так, предприятие «Экопарковка.ру» за 2023 год выпустило свыше 100 тысяч штук газонной решетки, что более чем в 2,5 раза превышает показатели 2022-го», – отметил Овчинский.
Компания производит и прочие полимерпесчанные изделия, в том числе бордюры, плитку, дождеприемник. Их получают из отходов пластика, полиэтилена и речного песка.
В этом году производственные линии расширят, в результате чего объем продукции вырастет до 150 тысяч штук решетки в год, сообщил генеральный директор компании Роман Карпов. Начнут также выпускать кожух для фонарных столбов и облегченный вариант решетки для пешеходной нагрузки.
Как отметили в департаменте, развитие собственных промплощадок в Москве позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.
Ранее сообщалось, что с января по ноябрь прошлого года московские обрабатывающие предприятия нарастили объем производства примерно на 17%. Самые большие показатели продемонстрировали производители пищевых продуктов, одежды, лекарств, электроники, а также автопроизводители.
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