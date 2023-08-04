Столичные компании выходят на рынки стран Персидского залива
Представители восьми предприятий Москвы примут участие в онлайн-переговорах с представителями бизнес-кругов из Бахрейна, Кувейта и Омана. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, байерская программа пройдет с 7 по 18 августа при поддержке специалистов Центра «Моспром».
«Для успешного выхода на перспективные рынки Ближнего Востока в августе пройдут онлайн-переговоры, где московские производители смогут наладить контакты с дружественными странами и договориться о реализации совместных проектов», – отметил Овчинский.
Он также рассказал, что всего будет проведено более 100 переговоров не менее чем с 40 компаниями и органами власти стран Ближнего Востока.
Коммерческий директор компании «Бир Пекс», специализирующейся на производстве трубопроводов, Александр Кикель высказал уверенность в том, что продукция предприятия окажется востребована на Ближнем Востоке из-за того, что в регионе активно развивается строительство.
Руководитель по международному развитию компании «Мезоформула» Елена Лутаева надеется, что найдет партнеров для поставки препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии так, как услуги косметологов пользуются большим спросом в этих странах.
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