Столичные компании выходят на рынки стран Персидского залива 

Представители восьми предприятий Москвы примут участие в онлайн-переговорах с представителями бизнес-кругов из Бахрейна, Кувейта и Омана. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По его словам, байерская программа пройдет с 7 по 18 августа при поддержке специалистов Центра «Моспром».



«Для успешного выхода на перспективные рынки Ближнего Востока в августе пройдут онлайн-переговоры, где московские производители смогут наладить контакты с дружественными странами и договориться о реализации совместных проектов», – отметил Овчинский.



Он также рассказал, что всего будет проведено более 100 переговоров не менее чем с 40 компаниями и органами власти стран Ближнего Востока.



Коммерческий директор компании «Бир Пекс», специализирующейся на производстве трубопроводов, Александр Кикель высказал уверенность в том, что продукция предприятия окажется востребована на Ближнем Востоке из-за того, что в регионе активно развивается строительство.



Руководитель по международному развитию компании «Мезоформула» Елена Лутаева надеется, что найдет партнеров для поставки препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии так, как услуги косметологов пользуются большим спросом в этих странах.

