Столичные инвесторы сдали 7,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года
Частные застройщики ввели 7,6 миллионов квадратных метров недвижимости в Москве за девять месяцев этого года, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, инвесторы перевыполнили на 60% годовой план, установленный Стройкомплексом. Бочкарев указал, что девелоперы сдали около 80% всей введенной недвижимости в столице с начала года.
Помимо жилых площадей частные застройщики также занимаются возведением социально значимой инфраструктуры. Так, с начала года в Москве появились 31 детский сад, 14 школ, девять спорткомплексов и четыре медучреждения, введенные частными застройщиками.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что интерес девелоперов к строительству в Москве только растет, о чем свидетельствует тот факт, что за три квартала этого года инвесторы уже получили 299 разрешений на строительство 13 миллионов квадратных метров недвижимости, что превышает показатели прошлого года на 22%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru