Столичные инвесторы сдали 7,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года

По его словам, инвесторы перевыполнили на 60% годовой план, установленный Стройкомплексом. Бочкарев указал, что девелоперы сдали около 80% всей введенной недвижимости в столице с начала года.

Помимо жилых площадей частные застройщики также занимаются возведением социально значимой инфраструктуры. Так, с начала года в Москве появились 31 детский сад, 14 школ, девять спорткомплексов и четыре медучреждения, введенные частными застройщиками.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что интерес девелоперов к строительству в Москве только растет, о чем свидетельствует тот факт, что за три квартала этого года инвесторы уже получили 299 разрешений на строительство 13 миллионов квадратных метров недвижимости, что превышает показатели прошлого года на 22%.

