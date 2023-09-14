Столичное предприятие разработало новую технологию обработки металлорежущих пластин

Предприятием-резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Микробор» разработан уникальный технологический процесс шлифования, подготовки режущей кромки и нанесения покрытия для металлорежущих пластин из твердого сплава. Ключевой задачей его создателей была локализация производственных процессов в России при сохранении высокого технологического уровня продукции. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, спрос на качественные инструменты увеличился с уходом из России иностранных брендов, особенно нехватка стала заметна в сегменте металлорежущих пластин из твердого сплава. Разработка резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволила вдвое увеличить износостойкость продукции — реже приходится калибровать станок, а также снимать и менять пластины. Благодаря этому меньше времени будет уходить на работу, к тому же, уменьшатся расходы на приобретение инструмента, отметил руководитель департамента.

Также использование новой технологии на производстве позволит сделать производство режущих пластин, предназначенных для получистовой и черновой обработки сталей группы «Р», массовым.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, новая технология отличается не только высоким качеством, но и экологичностью. Она позволяет использовать заменивший шлифование способ обработки кромки режущего инструмента. Преимущество его в том, что он может выдерживать множество циклов обработки и повторно использоваться в других отраслях, подчеркнул Дегтев.

Металлорежущие пластины из твердого сплава, произведенные по новой технологии, могут успешно использоваться на предприятиях общего машиностроения для обработки конструкционных, легированных и прочих сталей с увеличенной химической и термической устойчивостью.

