Столичное предприятие разработало новую технологию обработки металлорежущих пластин
Предприятием-резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Микробор» разработан уникальный технологический процесс шлифования, подготовки режущей кромки и нанесения покрытия для металлорежущих пластин из твердого сплава. Ключевой задачей его создателей была локализация производственных процессов в России при сохранении высокого технологического уровня продукции. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, спрос на качественные инструменты увеличился с уходом из России иностранных брендов, особенно нехватка стала заметна в сегменте металлорежущих пластин из твердого сплава. Разработка резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволила вдвое увеличить износостойкость продукции — реже приходится калибровать станок, а также снимать и менять пластины. Благодаря этому меньше времени будет уходить на работу, к тому же, уменьшатся расходы на приобретение инструмента, отметил руководитель департамента.
Также использование новой технологии на производстве позволит сделать производство режущих пластин, предназначенных для получистовой и черновой обработки сталей группы «Р», массовым.
По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, новая технология отличается не только высоким качеством, но и экологичностью. Она позволяет использовать заменивший шлифование способ обработки кромки режущего инструмента. Преимущество его в том, что он может выдерживать множество циклов обработки и повторно использоваться в других отраслях, подчеркнул Дегтев.
Металлорежущие пластины из твердого сплава, произведенные по новой технологии, могут успешно использоваться на предприятиях общего машиностроения для обработки конструкционных, легированных и прочих сталей с увеличенной химической и термической устойчивостью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поздняков: российские спортсмены не выступят на Азиатских играх
- Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров
- Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин
- Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
- Блогеру КраСаве грозит до 5 лет лишения свободы
- Фонд Сокурова завершил съемки фильма с участием Ивана Урганта
- Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза
- На Камчатке спасли пропавших 10 дней назад туристов
- Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию
- Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru