Столичная компания выпустила больше 130 зарядных станций для электромобилей
Московский производитель в 2023 году выпустил больше 130 бытовых и коммерческих электрических зарядных станций для транспорта, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«В июне 2023 года компания Engy запустила в продажу зарядные станции для электромобилей. Устройства оснащены программным обеспечением собственной разработки и изготовлены из отечественных компонентов», - уточнил Овчинский.
По его словам, три модели внесли в реестр промышленной продукции Минпромторга России и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Компания представила на рынке пять моделей быстрых и четыре модели медленных станций, отметил Овчинский.
Генеральный директор компании Олег Синюхин рассказал, что 40 устройств уже установили в Москве, а в регионы поставили больше 90 зарядок. В следующем году предприятие планирует выпустить не меньше полутора тысяч зарядных станций.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.
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