Столичная компания разработала камеру с технологией активной охраны территорий
Московская компания разработала камеру с технологией активной охраны территорий, при обнаружении человека или автомобиля включаются стробоскопы и раздается звуковой сигнал предупреждения, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Столичные промышленные предприятия продолжают совершенствовать свои товары и расширять ассортимент. Так, экспортно ориентированная компания Optimus представила систему видеонаблюдения, способную обнаружить проникновение злоумышленников на частные территории, а также предотвратить возможные угрозы преступлений», – отметил он.
При этом камера позволяет получать четкие изображения даже ночью, а уведомления отправляются в реальном времени на телефон.
Управляющая компании Юлия Кобус подчеркнула, что предприятие особое внимание уделяет внедрению современного оборудования, что позволяет выпускать продукцию, которая соответствует всем международным стандартам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru