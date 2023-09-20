Столичная компания разработала камеру с технологией активной охраны территорий

Московская компания разработала камеру с технологией активной охраны территорий, при обнаружении человека или автомобиля включаются стробоскопы и раздается звуковой сигнал предупреждения, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



«Столичные промышленные предприятия продолжают совершенствовать свои товары и расширять ассортимент. Так, экспортно ориентированная компания Optimus представила систему видеонаблюдения, способную обнаружить проникновение злоумышленников на частные территории, а также предотвратить возможные угрозы преступлений», – отметил он.



При этом камера позволяет получать четкие изображения даже ночью, а уведомления отправляются в реальном времени на телефон.



Управляющая компании Юлия Кобус подчеркнула, что предприятие особое внимание уделяет внедрению современного оборудования, что позволяет выпускать продукцию, которая соответствует всем международным стандартам.

