Столичная компания произвела на 24% больше светодиодных экранов и медиафасадов
Московское предприятие произвело на 24% больше светодиодных экранов и медиафасадов HD Led с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Предприятие работает на рынке более 10 лет и за это время реализовало свыше 20 тысяч проектов по всей России и СНГ. Сегодня производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до трех тысяч квадратных метров видеоэкранов», - отметил Овчинский.
По его словам, предприятие продолжает расширять ассортимент и увеличивать объемы выпуска продукции благодаря производству полного цикла. Компания не зависит от поставок материалов из-за рубежа и способно реализовать крупные проекта в короткие сроки. Производимые экраны устанавливают в государственных учреждениях, крупных фирмах, спортивных клубах, банках и учебных заведениях.
Основатель компании Михаил Крючков рассказал, что сегодня на предприятии трудятся 90 человек, 10 из которых – специалисты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Производитель использует самое современное оборудование собственных производства и разработки, отметил глава предприятия. HD Led Tech является одним из ведущих российских производителей светодиодных экранов.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru. Также предприниматели могут получить поддержку города на цифровой платформе «Мой экспорт».
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