Стоимость доллара превысила 77 рублей

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 1 февраля после усиления геополитических рисков.

Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Такие данные следуют из торгов на Мосбирже.

Курс евро также показал рост и торговался выше 88 рублей. Последний раз стоимость поднималась до этого уровня 27 января. Таким образом, рост доллара составил 2,44 рубля, евро - 1,86 рубля.

Ранее профессор МГУ сравнила укрепление норвежской кроны и положение рубля.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Курс Доллара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры