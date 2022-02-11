Стоимость доллара превысила 77 рублей

Такие данные следуют из торгов на Мосбирже.

Курс евро также показал рост и торговался выше 88 рублей. Последний раз стоимость поднималась до этого уровня 27 января. Таким образом, рост доллара составил 2,44 рубля, евро - 1,86 рубля.

Ранее профессор МГУ сравнила укрепление норвежской кроны и положение рубля.



