Стоимость доллара превысила 77 рублей
11 февраля 202222:28
Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 1 февраля после усиления геополитических рисков.
Такие данные следуют из торгов на Мосбирже.
Курс евро также показал рост и торговался выше 88 рублей. Последний раз стоимость поднималась до этого уровня 27 января. Таким образом, рост доллара составил 2,44 рубля, евро - 1,86 рубля.
Ранее профессор МГУ сравнила укрепление норвежской кроны и положение рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- МИД РФ заявил об искусственном создании напряженности вокруг Украины
- Салливан: РФ «имеет возможности напасть на Украину» во время Олимпиады
- Канаду парализовали протесты дальнобойщиков
- Израиль объявил об эвакуации своих граждан из Украины
- Электричка насмерть сбила ребенка в Петербурге
- МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Украину
- РФ даст ответ на запрос Киева по военной деятельности в ближайшее время
- СМИ: Байден опасается обострения кризиса на Украине
- Суд арестовал мигрантов, убивших продавщицу магазина в Подмосковье
- В США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину
11 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru